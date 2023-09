Nonostante la pausa Nazionali, questa mattina laè tornata in campo come da programmi per allenarsi con i giocatori rimasti alla Continassa in vista del prossimo impegno di campionato, quello casalingo contro la Lazio di sabato 16 settembre. I bianconeri - come si può notare dai video condivisi dal club sui social - si sono alternati tra palestra e rettangolo di gioco per una partitella, dove al gruppo di mister Massimilianosi sono aggregati anche i ragazzi della. Guarda i video nella gallery qui sotto.