Dal sito ufficiale della Juve.Torna ad allenarsi la, dopo i due giorni di riposo concessi dal Mister di ritorno da Empoli.La squadra affronta la pausa con serenità, dopo due vittorie in tre partite, e soprattutto due successi arrivati in trasferta senza subire gol. I bianconeri, al netto ovviamente dei giocatori impegnati con le Nazionali, e con gruppo integrato dai ragazzi della, sono scesi in campo nel pomeriggio di oggi al Training Center.Lavoro su possesso palla e partitella per il gruppo, che tornerà in campo domani, in doppia sessione, la prima delle quali al mattino.