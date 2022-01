3









Qualche mese fa il caso plusvalenze ha scosso la Juventus, che si è trovata in sede la Guardia di Finanza. Tra le operazioni sospette era spuntata quella legata a Marley Aké, fino a due giorni fa un illustre sconosciuto alla maggior parte dei tifosi bianconeri. Data l'emergenza infortuni e la necessità di fare turnover, Massimiliano Allegri l'ha pescato dall'Under 23 e l'ha fatto debuttare in prima squadra, contro la Sampdoria. Occasione colta al volo dal giovane francese.



CASO PLUSVALENZE - Aké è arrivato alla Juventus un anno fa, gennaio 2021, in uno scambio alla pari con Franco Tongya, che era in scadenza di contratto. Entrambi sono stati valutati 8 milioni di euro e l'operazione è finita nell'inchiesta delle plusvalenze che ha coinvolto la Juventus.



PRIMA SQUADRA - Chissà cosa avrà pensato il giovane esterno francese leggendo il suo nome sui giornali, ma non per meriti sportivi. Forse avrà cullato l'idea di dimostrare a tutti che, in fin dei conti, quegli 8 milioni di euro li valeva davvero. E alla prima occasione concessagli da Allegri lo ha dimostrato. Dopo dodici mesi a trascinare l'Under 23, con 38 presenze, 6 reti e 11 assist tra campionato e Coppa Italia di serie C, come ricordato dal Corriere dello Sport, per lui si sono ora aperte le porte della prima squadra.



CHE DEBUTTO! - Ingresso in campo al 74', addirittura prima di Kaio Jorge: il 21enne, che al Marsiglia aveva addirittura collezionato 4 presenze in Champions League, anche quattro presenze in Champions. Insomma, emozione contenuta per una partita di Coppa Italia contro la Sampdoria, per giunta col risultato ormai in cassaforte. In poco più di 15' ha dimostrato di saperci stare, guadagnandosi anche un calcio di rigore. La linea verde della Juventus, spinta dalla necessità, promette bene.