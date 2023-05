Sostanzialmente è la notizia del giorno: l'esperienza di Angelallaè ai titoli di coda, indipendentemente dall'esito finale della stagione. Il Fideo non rinnoverà con il club bianconero, che quindi, salvo clamorosi ripensamenti, saluterà tra un paio di settimane dopo un solo anno di alti e bassi, tra problemi fisici, prestazioni poco convincenti (l'ultima, che potrebbe aver fatto traboccare il vaso, giusto giovedì scorso contro il Siviglia) e qualche guizzo di "magia" di tanto in tanto.Sui social sembrano coesistere due "fazioni" opposte: da un lato coloro che ritengono giusta la scelta di fare a meno dell'argentino, che a detta di molti non ha mai mostrato un sincero attaccamento alla maglia, e dall'altro coloro che invece, certi delle sue doti tecniche da fuoriclasse, avrebbero voluto vederlo in azione alla Juve almeno per un'altra stagione, scenario che solo fino a poche settimane fa sembrava a un passo dal concretizzarsi.