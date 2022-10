Con i tre assist forniti ieri sera contro ilha raggiunto 34 assist in carriera in Champions League. Un dato che lo porta ad essere nei migliori tre della storia in questa speciale classifica. Davanti a lui solo i fenomeni Ronaldo (con oltre 40) e il suo ex compagno di club Lionel Messi. Un dato che evidenzia la capacità del Fideo di creare giocate e opportunità da gol come dimostrato nella vittoria delladi ieri sera. Tre assist che potevano essere anche di più se i suoi compagni le avessero sfruttate meglio .