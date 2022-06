Perché non salutarsi? Perché la Juve ha bisogno di Di Maria molto più del contrario. Se il Fideo può essere il Fideo ovunque, allenandosi per un Mondiale al quale - salvo catastrofi - sarà certamente convocato, Allegri difficilmente potrà avere una squadra immediatamente competitiva senza un giocatore come Di Maria. Non solo Angel nei piani, ci mancherebbe, ma un colpo così è necessario, diventa vitale, può scrivere immediatamente un'altra storia e tutta vincente. UNA LUNGA ATTESA - Si viaggia però verso il mese, ogni settimana dovrebbe essere quella decisiva e invece non lo è mai. Le ultime indiscrezioni parlano di dubbi forti e tutti si riferiscono all'idea dell'argentino, che vorrebbe chiudere la carriera al Rosario Central - maglia di cui si è già vestito, anche solo per 'scherzo' - e non accetterebbe il piano al ribasso della Juve, costretta dal solo anno di contratto e dalla mancanza di Decreto Crescita ad abbassare la proposta. Insomma: un giorno è 'sì', un giorno è 'no'. Ma ogni giorno c'è lo stesso problema all'interno della rosa: una mancanza di qualità spaventosamente importante. Ecco perché alla fine, un colpo alla Di Maria, ci vuole e anche subito, a inizio ritiro. Sarebbe l'unica risposta all'addio di Dybala, pronto a firmare per l'Inter.