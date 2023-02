Le parole dia Espn:ROSARIO CENTRAL – “Ho ascoltato e non mi sono piaciute molto (Le parole del presidente del Rosario ndr). Non è il caso di dire queste cose in questo momento, perché fanno illudere la gente, quelli che stanno male sono io e loro. Decido io quando è il momento, per questo sono sempre stato nei migliori club. La decisione di tornare al Central spetta a me. Non è quello che mi danno o mi propongono che é importante, è che scelgo io il momento. Io guardo tutte le partite del Central, il fatto che io non pubblichi cose sui social network non significa nulla. Nessuno deve propormi niente, è una mia decisione”.