Ha fatto molto scalpore l'intervista rilasciata negli scorsi giorni da AngelEl Fideo ad un'emittente argentina ha rivelato di voler tornare alclub che l'ha visto crescere. Una notizia che però non deve fare così tanto scalpore in quanto i piani dell'argentino sono sempre stati chiari. Ora una stagione con la, poi al termine del suo contratto una valutazione ed eventualmente il suo ritorno in Argentina. Questo è anche quanto filtra al momento dal suo entourage, come riferisce Calciomercato.com.Di Maria però ora deve riuscire acerto, il curriculum parla per lui. Tuttavia sono appenain bianconero, troppi glirimediati. El Fideo intanto prosegue il suo recupero, dall'ultimo infortunio rimediato, l'ennesimo. L'obiettivo è quello di rientrare per le gare contro. Con la volontà di rimettersi in forma in fretta e partire alla volta del Qatar per disputare il. E con la Juve? Concludere il suo contratto del durata annuale e poi si valuterà quale sarà il futuro di Angel.