La Juventus continua a lavorare per blindare almeno per un'altra stagione il Fideo Di Maria, autentico protagonista dei bianconeri fino a questo momento. Stando a quanto riportato da La Stampa, l'argentino starebbe prendendo tempo per capire cosa accadrà a livello giudiziario, dato che la sua priorità al momento sembra quella di restare all'ombra della Mole, con il Barcellona che però continua a guardare attentamente l'evolversi della situazione.