Di Maria ha lasciato Rosario e l’Argentina, dove ha trascorso in famiglia la prima parte delle sue ferie, per tornare in Europa. Dove? A Torino? No, a Ibiza, con Paredes, Lo Celso e tutte le famiglie, un posto solito per loro, in cui godersi qualche giorno e ragionare sul futuro. E dall’isola del divertimento e del relax, una delle destinazioni preferite dai calciatori, potrebbe arrivare il tanto sospirato sì alla Signora. scrive la Gazzetta.



OTTIMISMO - La risposta - si legge - dovrebbe essere ormai questione di giorni: la Juventus se l’aspetta a inizio settimana, magari già domani, ed è convinta di aver fatto il massimo per andare incontro al giocatore, per questo il sentimento dominante resta l’ottimismo, sebbene questa parola venga pronunciata ancora con una certa prudenza. La proposta iniziale è stata accantonata per un annuale a 7 milioni che si avvicina molto a quanto prendeva al Psg. Così Di Maria si è riavvicinato alla Juve, apprezzando anche la perseveranza della dirigenza juventina. Ibiza è vicina e Cherubini in caso di segnali positivi già domani potrebbe volare sull’isola per chiudere la pratica, scrive la Rosea.