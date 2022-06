Tutti sorridono, in casa Juve, per l'imminente arrivo di Angel Di Maria. Ma Dusan Vlahovic, forse, è un po' più felice. Come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, il Fideo è una vera e propria macchina da assist, tanto in Champions League - dove dal 2003-04 ha fatto peggio solo di Leo Messi e Cristiano Ronaldo - quanto nei campionati in cui ha giocato nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera. I numeri relativi ai passaggi decisivi sui quali ha messo la firma, infatti, rivelano un dato clamoroso. Nelle sue ultime tredici stagioni tra Portogallo, Spagna e Francia, l'argentino ha servito ben dieci compagni che poi si sarebbero laureati capocannonieri: al PSG la "corona" è toccata a Mbappé, che ha fatto seguito a Cavani - sul trono per due volte - e Ibrahimovic (da sottolineare che, prima dell'arrivo di Angel, la classifica marcatori della Ligue 1 era stata dominata da Lacazette del Lione davanti a Gignac del Marsiglia, con l'attuale attaccante del Milan terzo e l'uruguaiano ex Napoli quarto). Solo al Manchester United Di Maria non è riuscito nell'impresa, ma a Old Trafford ha giocato una sola stagione. In Spagna, invece, ce l'aveva fatta eccome, aiutando CR7 a superare tutti - compreso il rivale di sempre Leo Messi - per numero di gol in Liga nella prima e nell'ultima stagione al Real Madrid, quando il portoghese era stato anche capocannoniere in Champions League come nell'edizione precedente. Ancora prima, nel 2009-10, al Benfica aveva ispirato Oscar Cardozo, primo giocatore delle aquile di Lisbona a ottenere il titolo dopo Simao nel 2002-03. Ora tocca a Vlahovic, che già pregusta un'annata a suon di gol grazie all'"angelo" che scenderà in campo al suo fianco.