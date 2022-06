Come racconta La Gazzetta dello Sport, non solo le operazioni in entrata: contano, eccome, anche le operazioni in uscita, che possono portare soldi preziosi nelle casse bianconere, utili per finanziare gli acquisti. Se Di Maria non arriverà, la Juventus dovrà mettere in conto di dover spendere almeno sui 30-40 milioni per il cartellino di un esterno, che potranno arrivare dalle cessioni. I giocatori in vetrina non mancano, gli acquirenti nemmeno, servono intese rapide però per sbloccare il mercato.