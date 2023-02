“E’ venuto a Torino per preparare il Mondiale”. “Ha realizzato il sogno, con che spirito giocherà con la Juve?”. “Adesso che ci hanno penalizzato non vedrà l’ora di andarsene…”. Dubbi che per mesi sono aleggiati, anche legittimi, tra i tifosi della Juventus. Protagonista Angel, il fenomeno inseguito in estate, un tira e molla che aveva fatto pensare i più:Una carezza di mancino, una palla liftata che vola sopra le teste dei difensori della Fiorentina e incontra quella di Rabiot: 1 a 0, bravo Adrien, ma che cosa ha fatto il Fideo? Ha riallineato i pianeti e trovato il giusto equilibrio, classe e concretezza,E se qualcuno avesse dubbi sull’atteggiamento, si riguardi la partita di ieri contro la Fiorentina, con gli occhi puntati sull’argentino. Colpi di classe, ma anche chilometri corsi, sacrificio per rendere sostenibile il tridente. E poi l’esultanza, di quelle che non si programmano a tavolino, magari con qualche esperto di marketing e branding, di quelle che esplodono incontrollate. Rabiot insacca,D’altronde, certi calciatori sono fatti così. Le motivazioni non possono mai mancare: basta un pallone tra i piedi, un pubblico da ammaliare, sedurre e far impazzire, basta un certo tipo di impostazione mentale che ti porta a voler fare sempre al meglio, a vincere.