Come racconta Tuttosport, Di Maria, dall’alto dei suoi 34 anni, non sarebbe un investimento, ma un colpo “fatto e finito” per l’immediato. Ma più che un’eccezione al progetto di ringiovanimento, un rinforzo funzionale alla crescita dei talenti in rosa. L’argentino del Psg ha caratteristiche diverse da Paulo Dybala, il quale saluterà la Juventus a scadenza, ma di fatto andrebbe a occuparne il posto in rosa dando vita a un super tridente con Vlahovic e il rientrante Federico Chiesa.