Nuovi accertamenti, per capire e prendere una decisione finale. Angel, prima di volare verso Parigi, farà ulteriori visite per capire l'entità del solito problema al flessore, che già l'ha tenuto fuori per le partite contro Sampdoria e Roma. Nulla di preoccupante, ma la decisione di Allegri di sostituirlo al 45' - era prevista sì staffetta, però con cambio all'ora di gioco - è stata di natura precauzionale.Dunque, in ottica PSG? Occhi aperti e situazione da tenere sotto controllo. Di Maria non sta benissimo e la certezza è che il. Del resto, lunedì è già vigilia e quindi giorno di partenza. Angel ci tiene particolarmente alla prima in Champions: sfiderebbe il suo recentissimo passato.