La Juventus continua a trattare con l'entourage di Di Maria, ma a preoccupare i bianconeri è l'affondo del Barcellona per il Fideo. Nel caso in cui l'affare dovesse saltare, per occupare lo slot di esterno offensivo la Juventus avrebbe pronta una lista di alternative che comprende i nomi di Kostic, Berardi e Zaniolo.