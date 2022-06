Sale la tensione tra le parti, per un accordo che appare essere sempre più lontano. Juventus ed entourage di Di Maria continuano nel loro muro contro muro. Le posizioni sono ormai note: i bianconeri offrono un biennale, il Fideo vorrebbe giocare ancora un anno in Europa per poi tornare in Argentina. Muro contro muro, però, che potrebbe durare poco perchè la Juventus ha imposto un ultimatum, a stretto giro dovrà arrivare la risposta definitiva di Di Maria; altrimenti si virerà su altri profili.