Dopo l'incontro delle scorse settimane, positivo, la Juventus e Angel Di Maria sono più vicini. Tanto che un altro appuntamento è già in programma per fine aprile. Il Fideo - come scrive la Gazzetta dello Sport - dopo un iniziale sì al prolungamento dell’accordo in scadenza a giugno, ha ribadito anche ultimamente di voler restare e i contatti tra i dirigenti juventini e l’entourage dell’ex Psg proseguono spediti. Con ottimismo segnalato in grande crescita da ambo le parti.Leader e vera stella, il 35enne campione del mondo, si sente amato da compagni e tifosi, oltre ad avere la stima di Massimiliano Allegri e dalla società.E se quest’anno punta a Coppa Italia-Europa League, il prossimo vorrebbe aggiungere lo scudetto a tutti i suoi trofei. E anche la famiglia la pensa allo stesso modo. La moglie e le due bambine si sono integrate perfettamente a Torino e l'idea di restare attrae non poco la famiglia del Fideo. Tanto che in pubblico, più volte, ha raccontato:Di Maria, dunque, si sta trovando benissimo in bianconero ed è convinto che un’altra annata alla corte di Allegri sia il modo migliore per arrivare da protagonista alla Coppa America 2024 con l’Argentina.