Come racconta Gazzetta, in scadenza attualmente ci sono Di Maria, Cuadrado, Rabiot, Alex Sandro e Pinsoglio. Sul Fideo il problema si è posto già in sede di trattativa quest’estate: l’argentino si è impuntato per firmare solo per un anno, volendo tenersi la libertà di decidere la prossima estate cosa fare. Magari tornare al Rosario Central,. Complicato, ma si vedrà.