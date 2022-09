Come racconta Tuttosport, in un 3-5-2 puro farebbe più fatica a trovare una collocazione, se non daattorno al centravanti, dunque uno tra Milik e Vlahovic.Per il quotidiano "le varianti possono venire incontro alle esigenze di Allegri: con il 3-4-1-2 a trazione anteriore, anche solo in certe fasi della partita, l’argentino potrebbe ispirare i due bomber davanti, a patto che il centrocampo regga l’urto".TS racconta anche di una nuova proposta: sfruttare un 3-4-3 puro: con i rientri di Pogba e Chiesa, potrebbe essere così la svolta.