Come racconta Tuttosport, la storia tra Angel Di Maria e la Juventus sta per finire. Il Fideo si gode gli ultimi sgoccioli di vacanza nella sua Rosario, ma venerdì lascerà l’Argentina e tra sabato e domenica sarà a Parigi, al momento ancora la sua “base” europea, e già oggi potrebbe dare la sua risposta all’offerta della Juventus: un anno di contratto (come vuole lui, deciso a tornare a giocare nel Rosario Central la prossima estate) a 7 milioni. La fiducia è tornata a crescere sul Fideo.