Grossi sorrisi durante l’allenamento di ieri per Massimiliano, come testimoniato dal video condiviso dallaattraverso i propri canali. Si può immaginare che ad accendere il buonumore del tecnico livornese siano anche le notizie che arrivano dall’infermeria bianconera, per una volta confortanti.Proprio ieri, il parziale rientro in gruppo di, seppur prossimo alla partenza. Per quel che riguarda il, come riporta Tuttosport, non è da escludere una convocazione per l’incontro di domani contro lo Spezia, per poi collezionare minuti nel weekend e tornare a piena disposizione della squadra per la grande notte di Champions League contro gli ex compagni del Paris Saint-Germain. Percorso simile anche perche, gradualmente, cercherà di tornare al massimo tra la partita contro la Fiorentina e il Psg. Piccolo rallentamento nel percorso di riabilitazione, invece, per Paul Pogba.