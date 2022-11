Rieccolo, il Fideo. Angelè pronto a prendersi una maglia da titolare, è pronto a farsi vedere nuovamente a supporto della prima punta. Che sarà ancora Arek. In attesa di recuperare anche Dusan, Massimilianoproverà a dare minutaggio superiore all'argentino, che aa questo punto giocherà dal primo minuto. La notizia di oggi, infatti, è che nelle prove (quasi) generali di formazione c'era proprio il Fideo a supporto del centravanti.Sarà Fabio Miretti a fargli posto e sarà probabilmente staffetta, con il giovane bianconero pronto a prendersi la scena nei minuti finali. Nella mente di Allegri c'è anche il super tridente: con Di Maria e Milik, potrebbe esserci posto anche per Federico, naturalmente a gara in corso e non ancora dal primo minuto.: Allegri vuole giocarselo e gestirlo pian piano, soprattutto quando ha l'occasione di spaccare in due la partita. Il ritorno al top sarà un percorso lungo, si spera non tortuoso.