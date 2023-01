Come racconta Gazzetta, la Juventus ritrova Angelper la sfida di domani contro l’Udinese. L’argentino campione del mondo, ko durante la rifinitura pre Cremonese per un colpo subito alla caviglia, ieri si è allenato regolarmente e dalla Continassa filtrano sensazioni positive. Il Fideo ritroverà la Juventus e l’Allianz Stadium esaurito dei tempi migliori. Un recupero importante per Massimiliano Allegri che, invece, sarà ancora privo degli altri infortunati: da Paul Pogba a Dusan Vlahovic, da Leonardo Bonucci a Juan Cuadrado fino a Mattia De Sciglio.