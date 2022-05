Come racconta Gazzetta, Angel Di Maria sarebbe il primo Over 30 a firmare per la Juve da Gigi Buffon, altro svincolato Psg arrivato nel 2019. Nelle estati 2020 e 2021, solo acquisti Under 30: Arthur, Chiesa, Kulusevski, McKennie, Morata, Locatelli, Kaio, Kean...



Alla Continassa gli incontri sono continui e ci sono già stati prima dell’ultima con la Fiorentina. Ce ne saranno anche altri in questa settimana, anche se in realtà ormai basta uno smartphone per restare costantemente connessi.