Un nome caldo per il mercato estivo della Juventus è quello di Angel Di Maria. Il giocatore in forza al Paris Saint Germain infatti è uno specialista dei calci di punizione. In una sola stagione a Parigi ha realizzato 10 reti da calcio da fermo, di cui uno direttamente da calcio d'angolo. L'arrivo potrebbe risolvere il problema della Juventus che da due stagioni non concretizza da calcio di punizione.