Il nuovo 9 della Juventus, infatti, è pronto per ricevere un regalo: una caterva di palle gol. Quelle garantite da Angel Di Maria e Paul Pogba . scrive Tuttosport - campioni in arrivo, che di palle gol per i compagni ne garantiscono parecchie. Secondo Wyscout, ammonta a 139,3 la media stagionale dei passaggi per il tiro effettuati dall’argentino e dal francese nelle ultime sette stagioni. E addirittura nel 2015-16 si viaggia oltre le 200. El Fideo ha sempre mantenuto la media superiore ai 2 passaggi per il tiro ogni 90 minuti giocati negli anni a Parigi, mentre per il francese è evidente il calo delle ultime due stagioni, vissute tra problemi fisici e ambientali. Ma nonostante questo nell’ultima Premier League è comunque stato il centrocampista che ha servito più assist assieme a De Bruyne, 8.La nuova Juve spinge per esaltare il suo bomber, diventato DV9, che alle spalle avrà Chiesa, Pogba, Di Maria, Cuadrado, a cui potrebbero aggiungersi Zaniolo, Morata e/o un vice Vlahovic. "E’ anche in quest’ottica - si legge ancora - che si spiega la scelta di rinunciare a Dybala e puntare su un giocatore come Di Maria: meno gol nelle gambe, ma più portato all’assist e pienamente a proprio agio come attaccante esterno in un 4-3-3". E non bisogna dimenticarsi di McKennie: è il centrocamposta con la media migliore di passaggi per il tiro nelle ultime quattro stagioni, nell'ultima anche meglio del Polpo. E' 48,3 la media di passaggi per il tiro a stagione di Pogba, mentre 21,2 quella di McKennie.