Una Juve che punta sui giovani, che rinnova e che costruisce con i più giovani per ritornare al top. E' il progetto bianconero che vi stiamo raccontando da qualche tempo. Ma allora cosa c'entra con tutto questo Di Maria? Angel, 34 anni, libero dal PSG a parametro zero in estate rappresenta l'eccezione assoluta a un progetto che va avanti. Un'eccezione di pura classe. Uno strappo alle regole, quindi, dovuto alla portata del campione, alla sua qualità e anche a quella tenuta fisica oggi invidiabile. Ecco perché alla Juve stanno valutando davvero il colpo. PERCHE' SI' - I piani della Juve sul mercato sono chiari e definiti: sostenibilità economica totale, senza troppi sforzi sul mercato a meno che non siano investimenti su giocatori “futuribili”, almeno potenzialmente “rivendibili”, con ingaggi possibilmente contenuti. Dogma a cui aggiungere qualche improvvisazione. El “Fideo” rientra tra queste. Libero a parametro zero, espertissimo e vincente, piace e con lui si può discutere già da ora del futuro, soprattutto dopo al vittoria della Ligue 1. Il Psg ha un’opzione per rinnovargli il contratto di un’ulteriore annata, ma finora non l’ha esercitata, né sembra avere intenzione di farlo. E così i sui agenti stanno sondando possibili soluzioni alternative, fra cui anche la Juventus, spiega la Gazzetta. Il club bianconero sta valutando pro e contro dell’operazione: dall'età alla qualità assoluta. L'ingaggio sembra tutto tranne che un problema: 6.5 milioni più bonus al Psg, ma va verso una fase calante e può accontentarsi anche di un'offerta minore. Duttile ed esperto, potrebbe essere un colpo “alla Dani Alves”, che arrivò a Torino a 33 anni e fu decisivo, lasciando il segno. LO strappo alla regola si può fare.