Il contratto di Angel Di Maria con la Juventus scade al termine della stagione attuale. El Fideo potrebbe anche decidere di restare in bianconero. Come riferisce SportMediaset però il club bianconero, prima di iniziare a discutere con il ‘Fideo’, vuole capire meglio come evolveranno le vicende extra-campo che la riguardano. Soltanto a quel punto verrà deciso il futuro di Angel.