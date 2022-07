La vittoria per 2-0 contro il Chivas, le belle parole nel post.si è già preso la Juve in campo, in appena 45' del suo miglior repertorio, e a fine gara - come riportato dal sito ufficiale della Juventus - ha commentato: «Un bel test, molto utile per mettere minuti nelle gambe in questa fase di inizio stagione.? Uno dei giocatori più forti del mondo, dà una qualità enorme al centrocampo.? Fortissimo, un grande talento: va solo lasciato lavorare e crescere a poco a poco». Un Fideo pazzo per il giovane talento bianconero, argentino, mancino e con un ruolo simile al suo, ma anche per quel Paul Pogba, che insieme a lui ha il compito di rilanciare la Juventus.