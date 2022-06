L'estenuante trattativa per portare Angel Di Maria alla Juventus può essere ormai considerata un vero tormentone. Un saliscendi di sensazioni, in uno scenario di attesa ha infastidito la società stessa - che però poi ha adeguato l'offerta per l'argentino - e i tifosi, impazienti. Ieri le nuove, inedite, parole del Fideo a ESPN: "La Juve è il club più grande d'Italia, è una delle squadre interessate a me. Al momento sto riflettendo, ma voglio godermi le vacanze e la famiglia".



Parole che, secondo Tuttosport, sottintendono l'apertura probabilmente decisiva da parte di Di Maria: "Filtra nuovo ottimismo dalla trattativa fra l'argentino e la Juve - scrive il quotidiano - che ora vede il sì molto più vicino". Sarà davvero così? Al momento resta l'attesa e restano anche le alternative. Perché la Juventus non potrà aspettare in eterno l'ex Psg. I nomi ormai sono noti: Berardi, che secondo Sky Sport è molto gradito alla Juve per caratteristiche tecniche e costi; Kostic, che da tempo si è promesso a Madama e aspetta soltanto la chiamata; Zaniolo, che intriga e non rinnova con la Roma, che dei tre però è il più caro. Intanto la Juve attende, per fare la prossima mossa: un nuovo capitolo, in attesa del finale.