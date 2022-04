Nicolò Zaniolo piace - e non poco - ma Angel Di Maria stuzzica altrettanto. Per quanto, infatti, la filosofia in casa Juve continui ad essere quella di investire su colpi under 25, l'argentino potrebbe rivelarsi una ghiotta occasione per i bianconeri, che stanno sondando tutte le possibilità per il post Paulo Dybala. Come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, l'ex Real Madrid non sarebbe di certo un investimento per il futuro, a 34 anni, ma sarebbe un acquisto più che sicuro per tamponare, almeno sul breve termine, l'addio della Joya e completare il tridente d'attacco con Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, contribuendo inoltre alla crescita delle "nuove leve" tra cui, eventualmente, Giacomo Raspadori. Abituato a palcoscenici importanti, il Fideo è entrato nel mirino della Juve anche per un altro motivo da non sottovalutare: a fine stagione, infatti, sarà svincolato dal PSG, cosa che non può lasciare indifferenti perchè equivale a un cartellino a costo zero, situazione ben diversa da quella di Nicolò Zaniolo per cui la Roma non intende scendere sotto i 40-50 milioni di euro più bonus. Beninteso, l'esterno giallorosso resta un obiettivo, ma il recente inserimento del Milan rischia di rendere la corsa ancora più costosa, mentre per Angel Di Maria la questione economica sarebbe limitata all'ingaggio, che potrebbe essere sì pesante, ma anche spalmato su un arco di tempo più ridotto. In casa Juve, insomma, continuano le riflessioni sui pro e i contro dell'uno e dell'altro affare. La tentazione azzurra resiste, ma quella argentina è altrettanto forte...