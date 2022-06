Un passo dopo l'altro, ma non si arriverà prestissimo alla bandiera a scacchi. Angel Di Maria avrà presto una data di scadenza, secondo quanto riportato da Calciomercato.com. L'argentino non vuole alcuna fretta di decidere, aspetta soprattutto una mossa da Barcellona. I bianconeri attendono il Fideo, anche perché sono consapevoli delle difficoltà dei blaugrana nei tesseramenti, oltre all'attenzione massima sulla situazione relativa a Robert Lewandowski. L'ALTERNATIVA A DI MARIA - Allegri comunque non vuole rinunciare a Di Maria, anche per questo la Juve non si è ancora tirata fuori dalla corsa, a prescindere dalla situazione di vantaggio. Eventuali alternative? Per CM, ci sono tanti nomi al vaglio: il più interessante è quello di David Neres. Se lo Shakhtar non è ancora stato contattato ufficialmente e tiene alta la valutazione avendolo acquistato solo lo scorso gennaio dall'Ajax, è il suo agente Giuliano Bertolucci che intensifica i contatti con il club bianconero. Tanto da mettere in stand by anche quel Benfica che sembrava a un passo dall'esterno brasiliano.