"Laè il club più grande d'Italia, è una delle squadre interessate a me. Al momento sto riflettendo, ma voglio godermi le vacanze e la famiglia".. Come se il tema non fosse già abbastanza caldo, le dichiarazioni del Fideo ai microfoni di ESPN sono tornate ad accendere i riflettori su quella che probabilmente è la trattativa più importante tra quelle avviate (o solo immaginate) alla Continassa, dove sul punto la voce di Massimilianosi è levata forte e chiara. "Di Maria deve essere una priorità, anche a costo di aspettare e di farlo firmare per un solo anno": devono essere suonate più o meno così le parole del tecnico livornese, se è vero che ancora oggi, 25 giugno, la Juve è in (paziente?) attesa di una risposta, per la quale l'ex PSG non sembra avere nessuna fretta.Ma oltre a riportare la questione alla ribalta, la video-intervista dell'argentino. "Guardate il suo sorriso, nasconde evidentemente un sì"; "Si tocca il mento con la mano, è un chiaro segnale di un no". Al di là delle interpretazioni di sorta, la domanda che serpeggia tra il popolo bianconero è soltanto una: "Su che cosa sta riflettendo, dopo tutto questo tempo?". E soprattutto: "Quando si deciderà a dare una risposta?". Da parte loro, comunque, i tifosi sembrano avere le idee chiare:, è ora di mollare la presa e di guardare altrove, prima che sia troppo tardi per andare su profili alternativi. Di contro, non mancano coloro che invitano ad avere ancora un po' di pazienza e di fiducia nel club, che secondo alcuni la risposta di Angel ce l'ha già, e sta agendo di conseguenza.