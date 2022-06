Che Nicolò Zaniolo piaccia e non poco alla Juventus, non è una novità. Che il "sentimento" sia reciproco, vista la fede juventina di Nicolò nota da tempo, nemmeno. Certo, non bastano questi due elementi per impostare una trattativa e immaginare già oggi un futuro a Torino per l'esterno offensivo della Roma. Ma la situazione è da monitorare.



TEMPI NON SOSPETTI - Già dai tempi di Paratici Zaniolo era nella lista Juve. E Allegri lo apprezza per le sue caratteristiche fisiche e tecniche. Quella appena trascorsa è stata la stagione del riscatto per Nicolò, ma la Roma non lo ritiene incedibile. I giallorossi chiedono però almeno 50 milioni di euro, ecco perché la Juventus non ha ancora presentato un'offerta ufficiale. Balla poi anche l'affare Di Maria, che scioglierà le sue riserve in queste ore. Se il responso sarà positivo, la Juventus potrebbe avere meno fretta su Zaniolo, senza che questo significhi rinunciare a un tentativo a priori. I SEGNALI - Dal punto di vista del giocatore, l'addio è parimenti da non escludere. E il prolungamento di contratto, che scade nel 2024, tarda ad arrivare ed è tutt'altro che vicino. Zaniolo vuole un adeguamento, la Roma è tranquilla e - se arriveranno offerte - le ascolterà. E la Juve? Non agisce "direttamente", ma indirettamente con un certo Federico Chiesa. Con cui Zaniolo è in vacanza. E che, tra un selfie e l'altro, può immaginare con l'amico un tridente con Vlahovic che farebbe sognare i tifosi bianconeri...