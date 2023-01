Angelha parlato ai microfoni di DAZN dopo- "Importante questo punto, è stata una bella partita. Ci sono stati errori ma anche cose buone, non è facile trovarsi con 15 punti in meno ma la Juve può fare qualcosa di straordinario".- "Dobbiamo essere forti come gruppo, con i tifosi, la Juve ha una mentalità vincente che rende possibile inseguire il quarto posto".- "Sono arrivato nel momento peggiore degli ultimi anni, ma continuando a lavorare e restare compatti come gruppo possiamo fare bene".- "La mia decisione dipende sempre dalla mia famiglia, e qui è felice. Alla Juve stiamo bene".