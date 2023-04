Come racconta Gazzetta, in questo momento il morale è chiaramente su, e non potrebbe essere altrimenti dopo la qualificazione alla semifinale di Europa League, la stanchezza però si fa sentire. Quali saranno per questo le decisioni di Massimiliano Allegri in vista di stasera? Per il quotidiano, Max deciderà dopo la rifinitura e qualcuno, soprattutto in attacco, potrebbe rifiatare.Di Maria per esempio, che non è al top, così come Chiesa, con Milik che si candida per fare coppia con Vlahovic. A proposito del serbo, che non segna ormai da 9 partite di campionato, Allegri lo ha difeso: "Non è diventato scarso, le difficoltà che sta incontrando fanno parte di un percorso di crescita. Deve stare tranquillo perché non è lui il responsabile della Juventus, la squadra lo è". Quanto alla difesa, "Bremer non ha nulla, ma valuterò domani (oggi, ndr) come sta, altrimenti giocherà uno tra Bonucci e Rugani", ha detto l’allenatore.