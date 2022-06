La lunga trattativa per Angel Di Maria è andata a buon fine, la fumata bianca è arrivata. Non necessariamente, però, l'approdo del Fideo alla corte della Juve chiuderà le porte a un'altra ala offensiva, che anzi la Vecchia Signora potrebbe ingaggiare eccome. Lo assicura Sky Sport, spiegando che i nomi di Domenico Berardi, Filip Kostic e Nicolò Zaniolo potrebbero essere in stand-by, ma solo momentaneamente, tanto che è vero che nei prossimi giorni è in programma un altro incontro con la Roma per discutere del "jolly" classe 1999. Anche l'esterno serbo dell'Eintracht Francoforte, apprezzato in quanto giocatore "multiuso" capace di agire anche basso, resta un obiettivo concreto per i bianconeri, che evidentemente stanno entrando in una fase caldissima di mercato. Per poter affondare il colpo in una direzione o nell'altra, però, molto dipenderà anche dalle cessioni, fondamentali per fare cassa. I maggiori indiziati a partire sono ormai noti, da Arthur a Moise Kean fino ad Adrien Rabiot, senza dimenticare la situazione spinosa relativa a Matthijs De Ligt. L'arrivo del Fideo, comunque, non blocca niente e nessuno: ad oggi, la Juve può prendere anche un altro esterno.