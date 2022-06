A inizio della prossima settimana, il giorno potrebbe essere già lunedì, la Juventus incontrerà l'entourage di Di Maria per provare a chiudere la trattativa e portare il Fideo alla corte di Massimiliano Allegri. Alla vigilia dell'incontro, però, rimane lo scoglio legato alla durata del contratto. Di Maria, infatti, non cambia idea ed è intenzionato a firmare un contratto annuale, mentre la dirigenza bianconera sarebbe più propensa ad un biennale, per poter usufruire dei vantaggi fiscali del Decreto Crescita.