Ci siamo, oggi è il giorno di Angel Di Maria.con El Fideo che ieri sera è arrivato a Torino e oggi è pronto a sostenere tutto l'iter per diventare un calciatore bianconero. Prima le visite mediche, poi la firma sul contratto. L'attesa è tanta e fuori dal JMedical si sono radunati tantissimi tifosi.9.30 - Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Di Maria vestirà la maglia numero 22.8.45 - ANGEL DI MARIA E' ARRIVATO AL JMEDICAL PER LE VISITE MEDICHE. TIFOSI DELLA JUVENTUS IN DELIRIO.