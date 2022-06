Un messaggio, ma non la risposta definitiva. Sugli schermi, non compare ancora la parola fine e la telenovela legata alla trattativa tra Juventus e Di Maria andrà ancora avanti, ma non per molto, come riporta calciomercato.com: “Per la prima volta dall'entourage del giocatore guidato da Lisandro Pirosanto è filtrata la volontà di mettere un punto per non andare troppo in là nel tempo con una situazione in sospeso. Così dal team di Angel Di Maria è arrivata la comunicazione che questa settimana, sì, deciderà del suo futuro. È il tassello che mancava tra ultimatum dati senza convinzione e rilanci da parte della Juve, l'agenda bianconera non ha avuto particolari punti di incontro con quella del giocatore argentino. Ma ora è Di Maria ad aver deciso di voler decidere senza ulteriori rinvii, entro questa settimana”.



Intanto, dalla Juventus filtra ottimismo, consci dell’ultima offerta proposta al Fideo: un solo anno di contratto, a 7 milioni netti più bonus. Non resta che aspettare, ma non per molto, entro la settimana la fumata, nera o bianca che sia.