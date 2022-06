La Juve vuole di Maria, Allegri vuole Di Maria. L'allenatore teme un inserimento di altri club e non vuole prendere in considerazione piani B. Come scrive la Gazzetta: "Di Maria è la sua prima scelta per l’attacco, così come Pogba per il centrocampo, e se dovesse saltare il tecnico chiederebbe comunque un altro top player, magari in un altro ruolo ma comunque un giocatore dello stesso spessore. Di Maria al momento non ha altre offerte oltre a quella della Juventus, a parte il Benfica che però di certo non ha lo stesso appeal dei bianconeri. Ieri dalla Spagna si è diffusa la notizia di un tentativo del Barcellona. Per ora è stato solo un sondaggio, i bianconeri sono sicuramente più avanti ma con i parametri zero (Rudiger insegna) il rischio che qualcuno s’inserisca all’improvviso, portando un’offerta più vantaggiosa, è sempre molto alto. Ecco perché Allegri vorrebbe chiudere in fretta, magari già questa settimana, per poi occuparsi della fascia sinistra".