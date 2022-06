Sul mercato, si sa, tutto può cambiare da un momento all'altro. Il risultato? Un'altalena di dubbi, conferme e smentite, ottimismo e pessimismo, nell'attesa, spesso interminabile, della tanto desiderata fumata bianca. È proprio quello che sta succedendo in questi giorni sull'asse Juventus-Angel Di Maria, intorno al quale, al momento, si stanno di nuovo respirando sensazioni positive. Lo sottolinea Tuttosport, secondo cui entro metà settimana, magari già domani, l'esterno argentino romperà gli indugi e comunicherà ai bianconeri la propria decisione definitiva, che ora sembra poter essere un "sì" convinto alla causa della Signora. La fiducia è segnalata in crescita, anche perchè la tentazione catalana sembra ormai sfumata: secondo il quotidiano, il Fideo avrebbe accettato di buon grado un trasferimento in Spagna anche soltanto per questioni linguistiche, che avrebbero reso più semplice il trasloco a lui, ma soprattutto alla moglie e alle due figlie piccole.



La pista Barcellona, però, è venuta meno di fronte alla necessità del club blaugrana di cedere giocatori per liberare spazio nel monte ingaggi, dove difficilmente avrebbe trovato posto quello dell'ex PSG. Ecco dunque che, nell'altalena del mercato, a tornare "su" è la Juve, squadra con cui Di Maria ha già raggiunto da tempo un'intesa di massima: un solo anno di contratto a 7 milioni di euro netti più bonus, "un ultimo grande ballo per arrivare al Mondiale in Qatar lanciato prima dell'addio al calcio europeo e il ritorno in Sud America a partire dall'estate 2023". Ancora 72 ore di attesa, forse anche meno, per i tifosi della Juve. La fumata, che ora si preannuncia più bianca che nera, è davvero vicina.