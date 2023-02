Uno, due e tre. Hat trick per Angelnel match tra, con una tripletta che ha regalato ai bianconeri il passaggio agli ottavi di finale di. Serata decisamente memorabile per il Fideo, che non segnava più di un gol in una sfida valida per le competizioni UEFA dal 18 settembre 2019 (1.254 giorni fa): la sua ultima doppietta - da grande ex - risaliva infatti a unterminato 3-0, in Champions League. Ieri sera un nuovo atto nella sua straordinaria carriera.