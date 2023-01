Angelnon figura tra i convocati della sfida di domani alle 18.30 contro la Cremonese. El Fideo ha riportato nel corso della seduta di allenamento odierna, ha preso una botta, riportando una contusione alla caviglia destra. Per questo motivo l'argentino non risulta nell'elenco dei giocatori a disposizione per la gara di domani. Ancora assente dunque, alla prima dopo la vittoria del Mondiale in Qatar.