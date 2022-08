Non poteva cominciare in un modo migliore l'esordio di Angelcon la maglia della Juve, o forse si. Il Fideo si è infatti presentato di fronte al suo nuovo pubblico con un gol capolavoro e un assist al bacio per Dusan Vlahovic. A realizzare la terza rete è stato ancora una volta il serbo che, sale già al comando della classifica marcatori.- C'è però da registrare una nota stonata per Madama, la quale è stata costretta a vedere uscire dal campo proprio l'ex stella del Psg. Di Maria ha infatti richiamato l'attenzione della panchina a causa di un fastidio muscolare percepito nella zona dell'adduttore. Si attendono nuovi responsi medici nelle prossime ore.