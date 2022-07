Angelincanta tutti, anche in allenamento. L'esterno argentino continua a far sgranare gli occhi a tutti i nuovi compagni della, come testimoniato anche da Paule Manuelnello speciale di DAZN dal ritiro della: "Giocatore incredibile, a lui piace andare sul sinistro, tocca tante volte la palla e non sai mai quando parte", il commento del centrocampista francese ai microfoni dell'emittente. All'ex Manchester United ha subito fatto eco il pariruolo azzurro: "La vedi subito la differenza tra un campione e un giocatore forte, lui sembra la persona più umile di questo mondo".