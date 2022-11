E' cominciata con il botto l'avventura per i Mondiali in Qatar del bianconero Angel Di Maria, assoluto protagonista nella gara amichevole che si è svolta questo pomeriggio contro gli Emirati Arabi. L'albiceleste ha infatti vinto per, con il Fideo che ha deciso di salire in cattedra nei primi 45 minuti, quelli che gli sono bastati per deliziare la platea.nel primo tempo, con un gol al volo di pregevole fattura e l'altro messo a segno dopo aver svolto una bella serpentina in area. Per concludere in bellezza ha anche fornitoin occasione del quarto gol. Questo ovviamente riaccende le speranze dei tifosi juventini di vederlo in gran spolvero per il finale di stagione, ma allo stesso tempo lascia ancheper quanto non è invece stato fatto fino ad oggi.