Le sensazioni sono sempre più positive:, troppo forte la sua ambizione di continuare a giocare ai massimi livelli in Europa per conquistarsi la convocazione per la prossimacon l'Argentina. Al di là del sogno albiceleste, il Fideo ha più volte ribadito la sua soddisfazione per l'esperienza in bianconero, sottolineando la sua disponibilità a discutere il. Che la Vecchia Signora, da parte sua, sarebbe ben felice di fargli firmare, anche perché l'opzione inserita nell'annuale sottoscritto la scorsa estate consentirebbe di accedere ai benefici delanche per la stagione in corso.Come spiega Tuttosport, "i 6 milioni di ingaggio netto di Di Maria (che possono arrivare a 7 con i bonus) in caso di addio a giugno costerebbero alla Juventus circa 11,5. In caso di rinnovo alla stessa cifra, il club ne pagherebbe 8 per il primo anno e altrettanti per il secondo: in sostanza, rinnovare con l’argentino fino al 2024 costerebbe alla società bianconera circarispetto a dirgli addio a fine stagione. E una stagione di Di Maria a 4,5 milioni, anche dovendo gestirne le forze, profuma di". Un affare nella cui realizzazione, come nel caso di Adrien, avrà naturalmente un peso importante il futuro bianconero nel contesto extra-italiano, con la qualificazione alla prossimamessa in discussione con il -15 ma ancora possibile con la vittoria dell'Europa League.