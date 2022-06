La Juve attende ancora. Niente ultimatum per Di Maria, come vi abbiamo raccontato ieri, ma ancora contatti e fiducia per il colpo. L'argentino potrebbe arrivare alla Juve a parametro zero, ma l'affare è ancora in bilico. Speranze a parte, i rischi non mancano, e il giocatore riflette: Di Maria, in vacanza a Ibiza con la famiglia, continua a soppesare pro e contro - spiega Tuttosport - e al centro delle valutazioni c’è soprattutto Torino città. Ha come priorità quella di assicurare una annata tranquilla e serena alla moglie e alle due bambine, con la moglie che avrebbe la Spagna come destinazione ideale.